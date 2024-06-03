Сержант Вооруженных Сил Российской Федерации с позывным “Марк” из 488-го гвардейского мотострелкового полка рассказал в интервью RT о тактике польских наемников, воюющих в составе Вооруженным силам Украины.
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