Стало известно, сколько потратят на празднование юбилея Кирово-Чепецка

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что оргкомитет по празднованию 70-летия второго по численности населения Кирово-Чепецка утвердил план юбилейных мероприятий почти на 700 млн рублей.
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