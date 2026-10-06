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Что вы видите? Искусственный интеллект теперь умеет читать ваши мысли

Что вы видите? Искусственный интеллект теперь умеет читать ваши мысли

Искусственный интеллект Brain-IT смог восстановить изображения, которые рассматривали участники эксперимента, по данным об активности их мозга.

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