Логистика ВСУ парализована: ВС РФ разгромили склады и суда в портах Украины

Минобороны РФ отчиталось о серии высокоточных ударов по портам Черноморск, Николаев и Одесса. В результате атак ликвидированы важные склады с военными грузами, сухогрузы и десантные катера ВСУ, что нанесло серьезный удар по логистическим возможностям противника.