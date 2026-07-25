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Аргументы и Факты

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Логистика ВСУ парализована: ВС РФ разгромили склады и суда в портах Украины

Логистика ВСУ парализована: ВС РФ разгромили склады и суда в портах Украины

Минобороны РФ отчиталось о серии высокоточных ударов по портам Черноморск, Николаев и Одесса. В результате атак ликвидированы важные склады с военными грузами, сухогрузы и десантные катера ВСУ, что нанесло серьезный удар по логистическим возможностям противника.

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