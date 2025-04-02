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Царьград

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Флориан Филиппо: Французские войска могут отправиться на Украину?

Флориан Филиппо: Французские войска могут отправиться на Украину?

Флориан Филиппо, французский политик, предупредил о возможной отправке французских войск на Украину после заявлений Зеленского.

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