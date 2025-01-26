Тарко-Салинской больнице ЯНАО исполнилось 90 лет

Тарко-Салинская центральная районная больница празднует 90 лет со дня основания. Об этом сообщил глава Пуровского района Кирилл ТрапезниковТарко-Салинская центральная районная больница празднует 90 лет со дня основания.
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