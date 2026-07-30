На Западе предупредили о новой экспортной катастрофе для Украины

Из-за атак России на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области экспорт сельскохозяйственной продукции, который составляет 60 процентов от всей внешней торговли республики, может оказаться парализован.
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