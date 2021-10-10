Мировое обозрение

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Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Все мы помним слова из одной юмористической телепередачи: "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют"… Понятно, что это сарказм, но есть ли в этих крылатых словах хоть песчинка правды? Цены на спотовом газовом рынке Европы поднимались почти до 2000 долларов за 1000 кубометров.

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