Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами

Новая звездная пара на горизонте отечественного шоу-бизнеса? Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее коллега Олег Майами, кажется, уже не скрывают своих чувств! Недавно они выпустили романтичную песню «Такси», трогательные и полные страсти кадры из клипа на эту композицию взбудоражили поклонников.
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