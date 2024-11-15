Страстный поцелуй на сцене: что происходит между Бузовой и Олегом Майами

Новая звездная пара на горизонте отечественного шоу-бизнеса? Поющая телеведущая Ольга Бузова и ее коллега Олег Майами, кажется, уже не скрывают своих чувств! Недавно они выпустили романтичную песню «Такси», трогательные и полные страсти кадры из клипа на эту композицию взбудоражили поклонников.