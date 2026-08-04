Дорогой сын, Роман Блинов Сердечно поздравляю тебя с таким важным рубежом — твоим 18-летием! Этот день — начало удивительного пути взрослой жизни, полной возможностей, открытий и самостоятельных решений.
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Дорогой сын, Роман Блинов Сердечно поздравляю тебя с таким важным рубежом — твоим 18-летием! Этот день — начало удивительного пути взрослой жизни, полной возможностей, открытий и самостоятельных решений.
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