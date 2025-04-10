В преддверии Дня космонавтики полицейские Челябинской области и космонавт Дмитрий Петелин вручили паспорта 20 южноуральцам

В Челябинске под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в преддверии Дня космонавтики в Государственном историческом музее Южного Урала прошло торжественное вручение первых российских паспортов 14-летним жителям региона.
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