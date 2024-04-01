Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

ИРИНА АЛКСНИС Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.
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