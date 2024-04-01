Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • И тут не скажу Не скажу
    Очень надеюсь что реально Россия хоть когда-нибудь будет именно рациональной, а не идеалистической, как обычно...Россия – страна б...
  • Михалыч
    Ребята и девчонки-спортсмены не бз...е! Скоро мы опрокинем Запад и это будет наша ОБЩАЯ ПОБЕДА - выше которой ничего ...Русским по-прежне...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во французской столице не будут рады спортсменам из России и Белоруссии, которые ...Русским по-прежне...

Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

ИРИНА  АЛКСНИС Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Искандер
Стоило ли писать такой многословный разбор говна по сортам и фракциям...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх