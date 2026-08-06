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Царьград

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Врачи из Петербурга завершили лечение Луны Феннер, сняли швы

Врачи из Петербурга завершили лечение Луны Феннер, сняли швы

Луна Феннер завершила лечение в Санкт-Петербурге. Врачи сняли швы после последней операции. Девочка с редким диагнозом приехала в Россию из Соединённых Штатов в 2019 году, чтобы избавиться от опасного невуса на лице.

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