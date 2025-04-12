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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сенатор предложила запретить в России шоу "Беременна в 16"

Сенатор предложила запретить в России шоу "Беременна в 16"

По мнению Юлии Лазуткиной, 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина" Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России передачу "Беременна в 16", пишут "Ведомости".

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