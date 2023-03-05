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Александр Большунов: «Доволен, что сегодня смог выиграть. Червоткин и Устюгов составили хорошую конкуренцию, до финиша боролись»

Александр Большунов поделился впечатлениями от марафона на «Чемпионских высотах». Большунов одержал победу, Алексей Червоткин взял серебро, Сергей Устюгов – бронзу.

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