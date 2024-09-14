Йеменский бумеранг

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Йеменский бумерангКогда Израиль жалуется, что хуситы якобы перебросили некие силы на Юг Сирии для участия в боевых действиях против Израиля стоит напомнить, что в 2018 году во время операции "Золотая победа", существенную часть сил саудовской коалиции наступавшей на стратегический город Ходейда составляли наемники https://news.

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Комментарии
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Александр Денисов
Слово &quot;еврей&quot; запрещено?
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8 час.
Александр Денисов
Странно. А предыдущее сообщение снесли... Правда глаза колет?
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8 час.

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