Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Изменения в военной структуре дали понять, что никаких "договорнячков" не будет.
Никаких "договорнячков". Два назначения показали реальный план России
Комментарии
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Betahon
Безоговорочная капитуляция; демилитаризация и денацификация; трибунал; контрибуция; администрирование на освобожденных, оккупированных хунтой, территориях и обеспечение безопасности границы; проведение необходимых преобразований.
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9 час.
Юрий Золотарев
Бандеро-фашистское дерьмо следует ТОЛЬКО УНИЧТОЖАТЬ!!
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8 час.
ИВ
Иван Вакула
Большинство за Победу и никаких замораживание, типа Украине 10 лет до вступления в НАТО, нам не нужна 70-ти летняя СВО
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1 час.
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