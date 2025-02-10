Никаких "договорнячков". Два назначения показали реальный план России

Безоговорочная капитуляция; демилитаризация и денацификация; трибунал; контрибуция; администрирование на освобожденных, оккупированных хунтой, территориях и обеспечение безопасности границы; проведение необходимых преобразований.

ИВ

Иван Вакула

Большинство за Победу и никаких замораживание, типа Украине 10 лет до вступления в НАТО, нам не нужна 70-ти летняя СВО