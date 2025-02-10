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Никаких "договорнячков". Два назначения показали реальный план России

Никаких "договорнячков". Два назначения показали реальный план России

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Изменения в военной структуре дали понять, что никаких "договорнячков" не будет.

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Комментарии
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Betahon
Безоговорочная капитуляция; демилитаризация и денацификация; трибунал; контрибуция; администрирование на освобожденных, оккупированных хунтой, территориях и обеспечение безопасности границы; проведение необходимых преобразований.
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9 час.
Юрий Золотарев
Бандеро-фашистское дерьмо следует ТОЛЬКО УНИЧТОЖАТЬ!!
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8 час.
ИВ
Иван Вакула
Большинство за Победу и никаких замораживание, типа Украине 10 лет до вступления в НАТО, нам не нужна 70-ти летняя СВО
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1 час.
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