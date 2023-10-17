Латвия возбудила дело против поставщика обмундирования для российской армииСлужба государственной безопасности Латвии начала расследование в отношении рижской компании, которую подозревают в поставках комплектующих для обмундирования для российской армии.
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