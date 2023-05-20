Федеральное агентство новостей №1

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Сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Казахстана с разгромным счетом проиграла команде Латвии на чемпионате мира по хоккею

Национальная сборная Казахстана по хоккею не смогла попасть в ¼ финала чемпионата мира после громкого поражения от Латвии.

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