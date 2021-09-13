В столице не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах

Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах столицы, однако в некоторых образовательных учреждениях с согласия родителей могут провести эксперимент, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Масштабную систему распознавания лиц не планируется вводить во всех школах столицы, однако в некоторых образовательных учреждениях с согласия родителей могут провести эксперимент, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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