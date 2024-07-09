Ахеджакова, наконец, уволилась из «Современника» из-за антироссийской позиции

После 46 лет службы в московском театре “Современник” актриса Лия Ахеджакова уволилась, наконец, по собственному желанию из-за разногласий с руководством по поводу ее антироссийской, прозападной и проукраинской позиции.
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