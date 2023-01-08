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Ширер о «Челси» и 0:4 от «Сити»: «Их язык тела говорит: «Я не хочу здесь находиться». Они жалеют себя из-за травм. Неприемлемо»

Алан Ширер подверг критике игру «Челси». Лондонская команда потерпела крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии.

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