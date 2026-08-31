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Lumisfera. «Истории любви» и 8000 свечей

Lumisfera. «Истории любви» и 8000 свечей

4 сентября в Московском международном Доме музыки прозвучит самая романтичная концертная программа сезона — «Истории любви» при участии звезд российских мюзиклов.

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