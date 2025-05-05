Что это было: «Телеграм» монетизировал поиск, в РФ может появиться визуальный стиль, а рынок интернет-рекламы поставил рекорд

Электроника вышла в лидеры по рекламе на маркетплейсах В первом квартале 2025 г. лидером по объему прямых баннерных закупок на маркетплейсах стала категория «Бытовая техника и электроника», занявшая 19,2% от общего рекламного бюджета.
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