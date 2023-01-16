Президент ЮАР нашел дела важнее, чем экономический форум в Давосе

Глава ЮАР Сирил Рамапоса не поедет в Швейцарию на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, так как занят важными государственными делами, заявил официальный представитель президента Винсент Магвенья, 16 января сообщает радиостанция SABC.