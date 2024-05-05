НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ларионов о том, что футбол – спорт номер один в России: «Не хочу спорить. Это великая игра. Она гораздо экономичнее, чем хоккей. Майка, шорты и бутсы стоят дешевле хоккейной экипировки»

– Футбольные чиновники утверждают, что футбол – безапелляционно спорт номер один в России. Вы можете с этим поспорить? – Не хочу спорить, потому что это великая игра с великими традициями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх