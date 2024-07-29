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Диего Коста о дебюте за «Краснодар»: «Только положительные эмоции и впечатления, потрясающий стадион! Очень хороший чемпионат» 

Бразилец поделился впечатлениями после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (0:0). — Очень счастлив сыграть в домашнем матче за «Краснодар».

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