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“Попытки контрпродуктивны и чреваты последствиями”: МИД России прокомментировал идею американских экспертов о «возвращении» российского острова Врангеля

“Попытки контрпродуктивны и чреваты последствиями”: МИД России прокомментировал идею американских экспертов о «возвращении» российского острова Врангеля

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идею американских экспертов о “возвращении” российского острова Врангеля американцам экстремистской.

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