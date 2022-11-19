“Попытки контрпродуктивны и чреваты последствиями”: МИД России прокомментировал идею американских экспертов о «возвращении» российского острова Врангеля

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал идею американских экспертов о “возвращении” российского острова Врангеля американцам экстремистской.
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