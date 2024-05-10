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Закон, порядок, государство

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Поисковый отряд УТ МВД России по ЦФО имени Д.П. Казакова принял участие в Вахте памяти-2024

Поисковый отряд УТ МВД России по ЦФО имени Д.П. Казакова принял участие в Вахте памяти-2024

На территории Угранского района Смоленской области, где в марте-апреле 1943 года Красная Армия вела кровопролитные бои с немецкими оккупантами, для участия «Вахте памяти-2024» прибыли 704 поисковика из 21 региона России, Республик Беларусь и Казахстан.

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