Поисковый отряд УТ МВД России по ЦФО имени Д.П. Казакова принял участие в Вахте памяти-2024

На территории Угранского района Смоленской области, где в марте-апреле 1943 года Красная Армия вела кровопролитные бои с немецкими оккупантами, для участия «Вахте памяти-2024» прибыли 704 поисковика из 21 региона России, Республик Беларусь и Казахстан.