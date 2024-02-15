В Кузьминках собирают подарки для маленьких онкопациентов

В ассоциации онокологических пациентов «Здравствуй» на улице Юных Ленинцев февраль проходит под знаком профилактики и борьбы с детскими и взрослыми онкологическими заболеваниями: идёт сбор подарков для ребят, которые проходят лечение и реабилитацию.
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