Новый взрыв прогремел в Казани

В Казани произошел новый взрыв, о чем информирует Telegram-канал Mash. По словам жителей города, инцидент произошел в районе жилого комплекса «Арт-Сити», недалеко от ЖК «Лазурные небеса», который был атакован дронами утром 21 декабря.
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