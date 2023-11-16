Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара за оправдание теракта на Крымском мосту

Силовики схватили мужчину, поддерживающего действия ВСУ.В поле зрения правоохранителей житель Краснодара попал после ряда публикаций в соцсетях, в которых оправдывал терроризм и, в частности, взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября 2022 года.