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Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара за оправдание теракта на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара за оправдание теракта на Крымском мосту

Силовики схватили мужчину, поддерживающего действия ВСУ.В поле зрения правоохранителей житель Краснодара попал после ряда публикаций в соцсетях, в которых оправдывал терроризм и, в частности, взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября 2022 года.

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