Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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В каком городе СССР жил в детстве президент США Ричард Никсон

Эпоха Ричарда Никсона в Белом доме осталась в памяти американцев не только мрачной тенью Уотергейта, но и неожиданной «разрядкой» в отношениях с Советским Союзом.

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