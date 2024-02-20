Для молодёжи из Алексеевского проведут программу по трудоустройству

В Москве начался новый сезон программы по трудоустройству молодых специалистов «ОФ.ФЕР». Жители Алексеевского района смогут найти работу в востребованных сферах, среди которых SMM, пиар и маркетинг, ИТ, государственная служба, аналитика, юриспруденция, менеджмент и другие.
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