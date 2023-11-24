Москва, 23 ноября /Синьхуа/ -- В среду в Москве прошел второй Российско-китайский автопромышленный форум, в котором приняли участие более 500 представителей правительств, автомобильной промышленности и финансовых институтов двух стран, обсуждавших перспективы сотрудничества и развития автомобильной промышленности.