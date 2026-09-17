ЦСКА не планирует подписывать свободных агентов

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после победы над махачкалинским «Динамо» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что клуб не планирует подписывать свободных агентов.
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