Французский генерал: Российские системы радиоэлектронной борьбы прижали БПЛА Bayraktar к земле

Обломки Bayraktar TB2, март 2022 годаДва года конфликта на Украине выявили решающее влияние киберпространства, информационной и радиоэлектронной войны на проведение военных операций, а также проблему быстрой адаптации техники к новым угрозам.
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