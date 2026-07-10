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Букмекеров заставят предупреждать клиентов о вреде азартных игр

Букмекеров заставят предупреждать клиентов о вреде азартных игр

Начиная с 1 сентября 2026 года, компании, занимающиеся организацией азартных игр, будут обязаны размещать уведомления о потенциальных рисках, связанных с игрой, как на своих интернет-ресурсах, так и при входе в букмекерские заведения и пункты приема ставок .

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