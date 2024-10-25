Украинцы в истерике, Зеленский хамит: генсек ООН приехал в Казань на саммит БРИКС (ФОТО)

«Генсек ООН сначала кланяется перед Путиным, а затем горячо обнимается с Лукашенко»: — украинский сегмент соцсетей и СМИ буквально бурлят от возмущения из-за визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Казань на саммит БРИКС.