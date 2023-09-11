ФОТО: PETER KNEFFEL/GLОBALLООKPRЕSS КСЕНИЯ ДУДАРЕВА Утро 7 сентября в Северной столице омрачилось трагедией – на трассе "Скандинавия" по вине заснувшего за рулём мигранта из Узбекистана погибли подростки-велосипедисты.
"РУЛЕВЫЕ С АУЛА НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ": МИГРАНТ СМЁЛ С ТРАССЫ НАДЕЖДЫ РУССКОГО ВЕЛОСПОРТА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Руслан Техажев
Уволить министра за такое заявление. С волчьим билетом. И до тех пор министров менять , пока не подберут умеющего работать, если не хотят расстреливать. Плату за работу привести в соответствие с уровнем опасности. И пора депутатов перевести на уровень минималки. Только тогда её будет хватать на прожитие!
Ответить
12 час.
Александр
Вообще-то надо расценивать это как терракт и на пожизненное.
Ответить
11 час.
Аудрюс
Я сам занимался велоспортом. И тренировки по трассе это вполне нормальное дело, по всей стране, да и во всем мире так тренируются... Да и соревнования проходят тоже на дорогах, а не на стадионах!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии