"РУЛЕВЫЕ С АУЛА НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ": МИГРАНТ СМЁЛ С ТРАССЫ НАДЕЖДЫ РУССКОГО ВЕЛОСПОРТА

Руслан Техажев Уволить министра за такое заявление. С волчьим билетом. И до тех пор министров менять , пока не подберут умеющего работать, если не хотят расстреливать. Плату за работу привести в соответствие с уровнем опасности. И пора депутатов перевести на уровень минималки. Только тогда её будет хватать на прожитие!

Александр Вообще-то надо расценивать это как терракт и на пожизненное.