БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"РУЛЕВЫЕ С АУЛА НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ": МИГРАНТ СМЁЛ С ТРАССЫ НАДЕЖДЫ РУССКОГО ВЕЛОСПОРТА

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Комментарии
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Руслан Техажев
Уволить министра за такое заявление. С волчьим билетом. И до тех пор министров менять , пока не подберут умеющего работать, если не хотят расстреливать. Плату за работу привести в соответствие с уровнем опасности. И пора депутатов перевести на уровень минималки. Только тогда её будет хватать на прожитие!
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12 час.
Александр
Вообще-то   надо расценивать это как терракт и на пожизненное.
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11 час.
Аудрюс
Я сам занимался велоспортом. И тренировки по трассе это вполне нормальное дело, по всей стране, да и во всем мире так тренируются... Да и соревнования проходят тоже на дорогах, а не на стадионах!
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6 час.

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