Появилось видео падения любительницы армянских конфет Орбакайте на концерте в Петербурге

Певица упала на сцене во время выступления в БКЗ "Октябрьский". Но это, пожалуй, ещё не самое интересное про концерт Орбакайте в Петербурге, на который никто не хотел идти3 марта в Санкт-Петербурге состоялся долгожданный концерт Кристины Орбакайте.