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Царьград

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  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Последняя "опухол...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Восторг сменился ...
  • Александр Васильчиков
    Вы написали статью... А про судью ничего не сказали... Кто он(она). Где управление "М" ФСБ России? Где Бастрыкин и пр...Диаспора порешала...

Появилось видео падения любительницы армянских конфет Орбакайте на концерте в Петербурге

Появилось видео падения любительницы армянских конфет Орбакайте на концерте в Петербурге

Певица упала на сцене во время выступления в БКЗ "Октябрьский". Но это, пожалуй, ещё не самое интересное про концерт Орбакайте в Петербурге, на который никто не хотел идти3 марта в Санкт-Петербурге состоялся долгожданный концерт Кристины Орбакайте.

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