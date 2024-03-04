Появилось видео падения любительницы армянских конфет Орбакайте на концерте в Петербурге

Певица упала на сцене во время выступления в БКЗ "Октябрьский". Но это, пожалуй, ещё не самое интересное про концерт Орбакайте в Петербурге, на который никто не хотел идти3 марта в Санкт-Петербурге состоялся долгожданный концерт Кристины Орбакайте.
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