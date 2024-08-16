Ленивые голубцы с фаршем и рисом

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 6 Рис 50 г Репчатый лук 1 головка Морковь 1 штука Растительное масло 75 мл Белокочанная капуста 400 г Мясной фарш 500 г Куриное яйцо 1 штука Сметана 200 г Томатный соус пассата 200 г Соль по вкусу Молотый черный перец по вкусу ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 ЧАС 30 МИНУТ 1.