Эксперт объяснил, почему в России невозможно скрыть номера

Александр Домбровский, глава департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» разъяснил, каким образом современные системы видеонаблюдения способны выявлять автомобили, передвигающиеся со скрытыми номерными знаками.
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