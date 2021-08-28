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Осквернившие мемориал в Кузбассе оказались слишком юными для уголовки

Осквернившие мемориал в Кузбассе оказались слишком юными для уголовки

В Кемеровской области прекратят уголовное дело по факту осквернения мемориала Славы героев Великой Отечественной войны в городе Белово, так как вандалами оказались несовершеннолетние, сообщило РИА «Новости».

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