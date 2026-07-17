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Газета «Культура»

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Третьяковская галерея привезла в Витебск легендарную картину Шагала «Над городом»

Третьяковская галерея привезла в Витебск легендарную картину Шагала «Над городом»

В Витебске открылась выставка картины Марка Шагала «Над городом». Торжественное открытие экспозиции состоялось 16 июля и приурочено к проведению XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.

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