Третьяковская галерея привезла в Витебск легендарную картину Шагала «Над городом»

В Витебске открылась выставка картины Марка Шагала «Над городом». Торжественное открытие экспозиции состоялось 16 июля и приурочено к проведению XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщает пресс-служба Третьяковской галереи.
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