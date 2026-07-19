Wow!-сигнал (он же «Вау-сигнал», «Сигнал Эймана», англ. Wow! signal) — эпичный радиовсплеск из космоса, который в далеком 1977 году заставил одного американского астрофизика написать единственное слово «WOW!» на распечатке и тем самым породить главный мем всей истории SETI.