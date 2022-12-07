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Симакан и «Лейпциг» продлили контракт до 2027-го. Летом защитника хотел купить «ПСЖ»

Симакан и «Лейпциг» продлили контракт до 2027-го. Летом защитника хотел купить «ПСЖ»

«РБ Лейпциг» объявил о заключении нового соглашения с защитником Мохамедом Симаканом. 22-летний француз продлил контракт с немецким клубом до 2027 года.

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