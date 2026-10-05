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Царьград

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Рейс Братск—Новосибирск задержали более чем на 4 часа

Рейс Братск—Новосибирск задержали более чем на 4 часа

В аэропорту Толмачёво 5 октября задержаны несколько авиарейсов, в том числе самолёт из Братска, который прибудет в 13:35 вместо 9:30.

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