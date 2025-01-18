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Мэл Гибсон заявил, что был удивлен назначением на пост спецпосланника Трампа

Мэл Гибсон заявил, что был удивлен назначением на пост спецпосланника Трампа

Global Look Press / Keystone Press Agency / Panoramic Актер и режиссер Мэл Гибсон узнал о том, что избранный президент США Дональд Трамп назначил его одним из своих специальных посланников в Голливуде из соцсетей, из-за чего был сильно удивлен этому посту.

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